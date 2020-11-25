Умер заслуженный тренер Удмуртии Михаил Ткаченко Фото: Архив «КП» в Ижевске

24 ноября на 67 году умер заслуженный тренер Удмуртии Михаил Владимирович Ткаченко. Об этом сообщила пресс-служба союза биатлонистов России.

- Российская биатлонная семья скорбит о смерти заслуженного тренера СССР и России, судьи международной категории, многолетнего технического делегата IBU, экс-тренера главной и юниорской сборных России Михаила Владимировича Ткаченко, - написано в сообщении.

Свою тренерскую карьеру Михаил Ткаченко начал в 20 с небольшим лет в «Иж-Планета». В 1978 году он стал личным тренером Валерия Медведцева, который под руководством нашего тренера стал абсолютным чемпионом мира, первым в мире собрав три золотые награды на одном турнире. За почти 50 лет тренерства он вырастил таких спортсменов как Иван Черезов, Максим Максимов, Владимир Бехтерев, Владимир Псарев, Анна Кунаева, Ульяна Кайшева.

В 2011 году Михаил Ткаченко возглавил сборную страны на домашнем чемпионате.

А в 2014 году тренер серьезно заболел, но до последних месяцев жизни держал связь со спортсменами, коллегами по тренерскому цеху.

Михаил Ткаченко имеет почетный знак за развитие физической культуры и спорта РФ, звание заслуженного работника спорта России, диплом ОКР, награды и благодарности Главы Республики Удмуртия.

Похороны состоятся 26 ноября, в четверг. На прощание можно прийти с 10:00 до 11:00 в «Вознесение» на улице Буммашевская, 7. Отпевание пройдет в соборе на стрельбище в 11:30, похороны в Хохряках, на аллее Славы.

Редакция «Комсомольской правды-Ижевск» выражает родным и близким Михаила Владимировича искренние соболезнования.

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