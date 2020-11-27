Открыта горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в Удмуртии

Позвоните, и вам ответят на все вопросы
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С 26 ноября по 4 декабря этого года открыта горячая линия для населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает пресс-центр Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике.
Горячая линия открыта в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к 1 декабря — Международному дню памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Во время телефонного разговора жители Удмуртии могут задать вопросы и получить на них полные и точные ответы.
Звонки на горячую линию принимаются с 26 ноября по 4 декабря 2020 года по телефонам:
в Ижевске – 8 (3412) 22-23-07
в Воткинске – 8 (341 45) 5-18-34
в Глазове – 8 (341 41) 2-79-62
в Можге – 8 (341 39) 3-25-75
в Сарапуле - 8 (341 47) 4-03-96
в пос. Игра – 8 (341 34) 4-17-75
в пос. Ува – 8 (341 30) 5-12-96
По возникающим вопросам также можно звонить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 по России. Телефон работает круглосуточно, звонок бесплатный.
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