Ижевчан ждет теплая зима

Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Фото: Архив «КП» в Ижевске

Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» рассказал про свои наблюдения за природой, которые говорят, что зима в Ижевске должна быть теплой. Также мы поговорили с ним о том, как зима отразится на мышах и клещах. И даже обсудили весну и лето 2021 года, которые тоже должны порадовать нас хорошей погодой.

Будет ли сильный паводок весной и чего ждать огородникам - слушайте в нашем подкасте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.