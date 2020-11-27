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Ижевчан ждет теплая зима

Об этом рассказал Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ
Анна САМОЙЛОВААнна САМОЙЛОВА
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Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ

Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» рассказал про свои наблюдения за природой, которые говорят, что зима в Ижевске должна быть теплой. Также мы поговорили с ним о том, как зима отразится на мышах и клещах. И даже обсудили весну и лето 2021 года, которые тоже должны порадовать нас хорошей погодой.

Будет ли сильный паводок весной и чего ждать огородникам - слушайте в нашем подкасте.

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