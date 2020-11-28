Первый вице-премьер Удмуртии назначен торговым представителем России в Сингапуре

Первый вице-премьер правительства Удмуртии назначен торговым представителем Росии в Сингапуре Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин был назначен торговым представителем России в Сингапуре. Соответствующее Распоряжение Правительства России №3110 26 ноября подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Назначить Свинина Александра Александровича Торговым представителем Российской Федерации в Республике Сингапур», - говорится в документе.

Об этом сообщают и на сайте главы и правительства Удмуртской республики. Кроме того, о назначении на своей странице в instagram говорит и сам Александр Свинин. Он очень очень благодарен всем, кто его поддержал.

«Я напишу и скажу ещё много слов о работе в #КомандаУдмуртии, которая была и останется для меня огромной честью, но сейчас хочу сказать спасибо: - Александру Владимировичу @brechalov за то, что поддержали такую возможность.

- Министру @minpromtorg Д. В. Мантурову и заместителю А. В. Груздеву за доверие!

- команде @mid.rus за помощь и сопровождение.

Впереди новый вызов » - пишет вицепремьер.