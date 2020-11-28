Школу на улице Ильфата Закирова в Ижевске должны достроить до конца года

vk.com/wall75099780_935

Новую школу на на улице Ильфата Закирова в Ижевске построят к концу года, открытия ждут около 825 человек. Объект находится на особом контроле из-за отставания по срокам. Об этом на в своих соц.сетях сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Сейчас в здании делают внутреннюю отделку помещений. Чтобы уложиться в срок, подрядчик добавит рабочих и рабочие смены. Сейчас на стройке трудятся более 160 человек.

vk.com/wall75099780_935

– Отмечу, что мебель для классов, учебные пособия, спортивное, медицинское и прачечное оборудование ждать не придется, оно уже закуплено. Поставщики в декабре начинают завозить его в школу и приступают к монтажу – пишет Ярослав Семенов.

vk.com/wall75099780_935

Помимо современного здания со всем необходимым оборудованием, в школе появится стадион с большим футбольным полем, многофункциональной спортивной площадкой и уличными тренажёрами.