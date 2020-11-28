Музей-заповедник «Иднакар» в Глазове выиграл грант Фонда Потанина

https://vk.com/idnakarmuseum

Проектная команда музея-заповедника «Иднакар» в Глазове выиграла грант фонда Потанина. В декабре они запустят онлайн-тур «Иднакар опен-эйр». Об этом сообщается в соц.сетях музея.

Это экскурсия, и поисковая игра, которые могут заинтересовать участника идеей «посещения музея вне музея». «Игроки» будут искать QR-модули, которые спрятаны на территории городища Иднакар. Каждый QR-код содержит рассказ об одном предмете из экспозиции музея и его реалистичное 3D-изображение. Все они спрятаны в тех местах, где были найдены "будущие экспонаты".

Кстати! Музей и территория городища Иднакар включены в число якорных объектов туркластера севера Удмуртии.