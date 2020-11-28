С банковского счета 39-летней ижевчанки похитили почти 240 000 рублей Фото: pixabay.com

С банковского счета 39-летней ижевчанки мошенники похитили около 240 тысяч рублей. Удалось им это сделать благодаря переподключению услуги «мобильный банк» на другой номер. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства Внутренних Дел Удмуртии (МВД)

Большая часть денег - личные сбережения девушки; примерно 70 000 рублей – свободный лимит с кредитной карты. Звонивший представился сотрудником банка. Сначала злоумышленник вежливо поинтересовался, на какой адрес доставить банковскую карту, которая оформлена на имя ижевчанки. Женщина сообщила, что никаких карт не оформляла, после чего разговор прекратился.

Через некоторое время ей снова позвонили из «банка». На этот раз мошенник сообщил, что необходимо проверить безопасность банковских карт: Для этого нужно было назвать номера банковских карт, а также коды, поступившие в смс-сообщениях. Благодаря этим махинациям, злоумышленники переключили «мобильный банк» с номера телефона потерпевшей и похитили деньги.