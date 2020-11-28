Ижевчанин принял участие в телепрограмме «Слабое звено» на ТК «МИР»

скрин с сайта youtube.com/watch?v=5q6UUB-DuAc

Ижевчанин Рустем Юсупов блеснул своим умом и принял участие в телепрограмме «Слабое Звено» (12+) на канале «МИР». Об этом он поделился на своей странице в Фейсбук.

- Могу сказать только, что Мария Киселева - лапушка, это просто удивительно, как она, задав простой вопрос, может заставить нести чушь любого человека, - отметил он.

Эфир программы состоялся 27 ноября, в 20.15 по местному времени. Участие приняли восемь человек из разных городов страны: Химки, Ижевск, Пенза и другие. На протяжении нескольких раундов, участники отвечали на вопросы и зарабатывали деньги. Если кто-то отвечал неправильно, все сгорало. После каждого раунда выбывал самый слабый игрок, по мнению команды, его выбирали голосованием.

скрин с сайта youtube.com/watch?v=5q6UUB-DuAc

Нашему соотечественнику удалось остаться в двойке лучших игроков. И на этом еще не все, ему удалось стать «самым сильным звеном» и выиграть 116 тысяч рублей, как говорится в выпуске программы. В конце программы он передал привет Ижевску и поблагодарил всех участников за игру.

скрин с сайта youtube.com/watch?v=5q6UUB-DuAc

– В октябре, совершенно неожиданно, получил приглашение - и это был очень приятный повод наконец-то съездить, после 8 месяцев, куда-либо. Сидя с семьей на карантине, очень надеюсь, что запашок, гм, неловкости и легкого стыда из экрана заставит вернуться обоняние – пишет мужчина.

Отметим, что Рустем Юсупов не в первый раз становится участником телепрограмм. Так, в 2017, а затем и в 2020 году побеждал в телевизионном шоу «Своя игра» (0+) на канале НТВ.