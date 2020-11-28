Когда завершится ремонт центральной площади Ижевска

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На странице «ВКонтакте» главы Ижевска Олега Бекмеметьева появилось видео о центральной площади города. В нем глава рассказал о том, когда же завершат строительство и какие зимние развлечения окажутся на этой площадке.

Сдать третью очередь должны были до 30 ноября. На субботу, 28 ноября, смонтированы системы водоснабжения и водоотведения, капельный полив. А еще закончены работы в техническом помещении фонтана. Оно ждет монтажа оборудования, которое прибудет в декабре. Кроме того, установлены уличные светильники.

Работы еще не завершены, не хватает самого знакового объекта – речь идет о перголе, которая монтируется на круглом фонтане. Комплектующие ее будут завезены буквально на следующей неделе. Полностью готовый объект ожидается к 25 декабря. Заборы, ограждающие строящуюся территорию, также обещают убрать к новому году.

Когда поставят елку?

Кстати, уже скоро на площади начнется подготовка к новогодним праздникам.

- Как и прежде, все основное действо будет происходить на верхней площадке. Там будет смонтирована традиционная новогодняя ель, - рассказал Олег Бекмеметьев.

Так, новогоднюю ель планируют установить к 19 декабря. А с первого декабря начнут заготовки для ледового городка. Он будет посвящен семи чудесам света - мастера сделают семь ледовых ворот. Между театром Оперы и балета и гостиницей «Park Inn»* установят большие горки, а еще на площади появятся лабиринты.

Кстати! Проведение массовых мероприятий будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

*Парк инн