Жительница Удмуртии победила во Всероссийском конкурсе для слепых и слабовидящих

Поздравляем с победой! Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В этом году победу в III Всероссийском конкурсе «Словом и жестом» одержала жительница нашего края Арзу Кулиева. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Арзу состоит в рядах читателей Национальной библиотеки Удмуртии, а также является выпускницей курсов по невизуальной доступности сенсорных устройств для слепых и слабовидящих пользователей «Универсальный мобильный помощник».

Главная задача проекта — научить людей с нарушениями зрения свободно пользоваться смартфонами. После прохождения курсов ученикам стали доступны различные задачи: от простого набора номера до чтения текста на коммунальной квитанции или распознавания денежных купюр.

В сентября этого года на площадке Национальной библиотеки состоялся I Республиканский конкурс в рамках этого проекта. По его итогам Арзу Кулиева представляла наш регион на Всероссийском этапе, где заняла первое место.

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