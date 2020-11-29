Ножом в сердце: жительница Удмуртии подозревается в убийстве сожителя

Возбуждено уголовное дело Фото: Константин ИВШИН

43-летняя жительница Глазова подозревается в убийстве 37-летнего мужчины. Об этом сообщает следственный комитет РФ по Удмуртской Республике.

Известно, что 25 ноября этого года, ранее судимая за кражу женщина и ее сожитель распивали спиртные напитки. Они находились в квартире по улице Красногорский тракт в Глазове. Около 22 часов вечера между ними произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине удар ножом в грудную клетку. От полученного ранения сердца мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовно дело. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

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