Смертельное ДТП произошло в Дебесском районе Удмуртии

К сожалению, погибло трое мужчин Фото: МЧС России по УР

Днем 29 ноября 2020 года, на 302 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь» от автодороги М-7 «Волга» около деревни Сюрногурт Дебесского района произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщает МЧС Удмуртии.

Известно, что столкновение произошло в 12:52 по местному времени. К сожалению, в результате ДТП погибло три мужчины, один госпитализирован.

Один мужчина госпитализирован Фото: МЧС России по УР

В Госавтоинспекции по Удмуртии уточнили, что при движении со стороны поселка Игра в сторону Перми, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Столкновение произошло с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, в результате чего трое мужчин, находившихся в первом автомобиле, скончались на месте от полученных травм. Второй водитель получил травмы и был госпитализирован.

Для помощи людям и ликвидации последствий от МЧС России по Удмуртской Республике были отправлены три человека и две единицы техники. Силами пожарных-спасателей провелась работа по вызволению погибших.

Фото: МЧС России по УР

В настоящее время на месте ДТП сотрудники ГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: МЧС России по УР

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает!

В соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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