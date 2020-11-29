На одной из трасс Удмуртии количество погибших в ДТП снизилось на 18%

Благоустройство трассы продолжается Фото: pixabay.com

В нашем регионе за последние девять месяцев количество погибших в ДТП на трассе М-7 «Волга» снизилось на 18% (в сравнении с прошлым годом). Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Удмуртии. Положительную динамику связывают с усилением мер обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2020 году на удмуртском участке трассы М-7 «Волга» сделали следующие изменения: - Установили 12 камер фотовидеофиксации в Алнашском, Можгинском, Малопургинском и Завьяловском районах

- Нанесли на 15 участков шумовые полосы в четырех районах

- Установили проекционную подсветку пешеходного светофора в Алнашском районе

- Установили табло контроля скорости у деревни Старая Юмья

- Установили табло контроля скорости, обустроили тротуары с пешеходными ограждениями (протяженность 320 м) и поставили светофор вызывного действия в районе деревни Черемушки

- Проложили 420 м тротуаров вдоль проезжей части с пешеходными ограждениями в Завьяловском районе

- Модернизировали светофор с добавлением пешеходной секции в Пирогово

- Установили светофор вызывного действия в деревне Большая Венья

- Установили светофор у поворота и провели освещение на перекрестке на обходе Ижевска (поворот на Курегово)

- Произвели ремонт дорожного покрытия на многих участках трассы

— В течение 2020 года на М-7 проделан большой объем работ для обеспечения безопасности дорожного движения. Работы не прекращаются и по сей день. К примеру, ФКУ «Прикамье» в Можгинском (в районе г. Можга, д. Горняк) и Игринском (в районе д. Сундур и п. Игра) районах заключил двухгодичный контракт на 2020-2021 гг. на устройство освещения, — говорится в сообщении.

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