+177 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии Фото: Амир Закиров

Сегодня, 30 ноября, в Удмуртии зарегистрировали еще 177 новых случаев заболевания коронавирусом. 114 человек выздоровели, четыре заболевших погибли. Об этом сообщили в оперштабе республики.

Коронавирус нашли у 108 ижевчан, 10 жителей Можги, 10 жителей Ярского района, 9 жителей Сарапула и 7 жителей Юкаменского района.

Также коронавирусом заразились пять жителей Завьяловского, Глазовского, Можгинского районов. Четыре заболевших зарегистрировали в Граховском районе. По три случая заболевания выявили в Камбарском и Алнашском районах. Заразились коронавирусом по двое жителей Сарапульского и Воткинского районов.

По одному случаю выявили в Глазове, Балезинском, Красногорском, и Якшур-Бодьинском районах.

За сутки скончались четверо: мужчинам было 71 и 73 года, 60 лет. Женщине - 89 лет.

Сейчас 1 614 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, болезнь 809 человек протекает в средней степени тяжести и 175 пациентов тяжело переносят инфекцию.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 13 545 случаев заболевания коронавирусом. Большая часть из них (10 727 человек) уже выздоровели.

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