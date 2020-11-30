Биатлонистка из Удмуртии заняла 26-ое место на первом этапе Кубка мира
Фото: Диля Ахмадишина
Вчера, 29 ноября, завершился первый этап Кубка мира по биатлону. Он прошел в Финляндии.
В спринтерской гонке среди женщин первое место заняла шведка Ханна Эберг. «Серебра» и «бронзы» удостоились норвежки Ройселан и Кноттен. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 26-ое место.
Уроженка Удмуртии допустила один промах и отстала от победительницы на полторы минуты.
Второй этап начнется уже 3 декабря там же, в финском Контиолахти.
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