Студентка ижевского техникума подозревается в хранении наркотиков

Запрещенные вещества девушка приобрела в интернете, Фото: Архив КП

Несовершеннолетнюю студентку техникума в Ижевске задержали сотрудники полиции. Её подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

17-летнюю ученицу ижевского техникума задержали в лесу. Девушка сообщила, что синтетические наркотики приобрела через интернет.

Возбуждено уголовное дело. За подобное преступление грозит лишение свободы до трёх лет.

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