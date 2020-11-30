Женщина скончалась из-за наезда водителя в Удмуртии

Водителя ранее лишили водительских прав, Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 28 ноября молодой человек насмерть сбил женщину-пешехода. После происшествия мужчина скрылся с места преступления. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла в Можгинском районе, на 1 км дороги Большая Уча - Пазял-Зюмья. Около 18:00 21-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по встречной полосе. Он сбил 44-летнюю женщину, которая шла по краю трассы навстречу автомобильному потоку. Из-за полученных травм пешеход скончалась на месте, а водитель скрылся с места аварии.

Вскоре виновника инцидента удалось опознать и поймать. Как выяснилось, ранее молодой человек был лишен водительских прав, также при задержании были признаки алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, водитель задержан, расследование продолжается.

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