Есть вопрос: какой новый объект появится в Сквере оружейника Драгунова в Ижевске?

Помимо стройки, на месте ведется вырубка деревьев, Фото: Дмитрий Наговицын, vk.com/izh_blagoustroystvo

На территории Сквера оружейника Драгунова в Ижевске началось строительство. Жители столицы Удмуртии обратили внимание на начало работ и вырубку деревьев. Ситуацию начали обсуждать в социальных сетях, в группе «Благоустройство Ижевска». Жители района жалуются также на позднее время ведения работ.

На сообщения горожан о строительстве ответили сотрудники «Парков Ижевска». Представители сообщили, что на данном участке появится нестационарный торговый объект. По проекту планируется установить 4 беседки и небольшое кафе. Строительство согласовано с администрацией города.

- Земельные работы ведутся для выравнивания ямы в ландшафте. Работы ведутся ранним утром и поздним вечером для того, чтобы не мешать горожанам отдыхать в сквере: мы даем такую рекомендацию всем арендаторам на всех парковых пространствах под нашим управлением, - поясняют сотрудники «Парков Ижевска».

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