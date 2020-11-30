Более 4 млн руб. перечислили жители Удмуртии мошенникам только за выходные

Более 4 млн. руб. жители перечислили мошенникам лишь за два дня, Фото: freepik.com

23 жителя Удмуртии обратились в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств за минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Денежные средства дистанционным образом были похищены у жителей Можги, Ижевска, Воткинска, Игринского, Завьяловского, Увинского и Малопургинского районов. В общей сумме мошенники под разными предлогами похитили 4 млн. 200 тыс. рублей.

По некоторым фактам возбудили уголовные дела, по остальным проводятся проверки.

МВД по Удмуртии напоминает, что данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений ни в коем случае нельзя никому называть, даже если по телефону вам представились сотрудником банка. В случае такого звонка, нужно сбросить и перезвонить на горячую линию своего банка, номер которой указан на обороте банковской карты.