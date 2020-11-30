Министерство здравоохранения Удмуртии примет граждан в День Конституции

Сотрудники Минздрава просят составить текст обращения заранее, Фото: Архив КП

Министерство здравоохранения республики лично примет граждан с их вопросами. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

14 декабря, в День Конституции России региональное министерство здравоохранения организовывает личный прием граждан по вопросам. Жителей ждут с 12:00 до 20:00 по адресу г. Ижевск, пер. Интернациональный, д.15.

Сотрудники министерства просят предварительно записаться перед по посещением по номеру (3412) 60-23-76 или по адресу: г. Ижевск, пер. Интернациональный, д.15, каб.121 с понедельника по пятницу с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00.

Во время посещения обязательно ношение индивидуальных средств защиты, соблюдение дистанции и соблюдение гигиены рук. Также сотрудники просят составить текст обращения заранее, чтобы не тянуть время на приеме.

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