Министерство здравоохранения Удмуртии примет граждан в День Конституции

Сотрудники Минздрава просят составить текст обращения заранее, Фото: Архив КП
Министерство здравоохранения республики лично примет граждан с их вопросами. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
14 декабря, в День Конституции России региональное министерство здравоохранения организовывает личный прием граждан по вопросам. Жителей ждут с 12:00 до 20:00 по адресу г. Ижевск, пер. Интернациональный, д.15.
Сотрудники министерства просят предварительно записаться перед по посещением по номеру (3412) 60-23-76 или по адресу: г. Ижевск, пер. Интернациональный, д.15, каб.121 с понедельника по пятницу с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00.
Во время посещения обязательно ношение индивидуальных средств защиты, соблюдение дистанции и соблюдение гигиены рук. Также сотрудники просят составить текст обращения заранее, чтобы не тянуть время на приеме.
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