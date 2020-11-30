Врио ректора Ижевской сельхозакадемии назначен Андрей Брацихин

Об этом стало известно на заседании ученого совета, Фото: udmurt.ru

Назначен врио ректора Ижевской сельхозакадемии. Им стал Андрей Брацихин, который заменил на посту профессора Александра Любимова. Об этом сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

30 ноября на расширенном заседании ученого совета стало известно о назначении Андрея Брацихина на пост врио ректора Ижевской сельхозакадемии. Ранее занимавший пост Александр Любимов избирался на должность четыре раза подряд с 2002 года.

— Академия уверенно держит высокую планку с точки зрения качества образования и является отличным фундаментом для развития экономики в сфере сельского хозяйства. В этом, безусловно, огромная заслуга Александра Ивановича Любимова, который и сам окончил это учебное заведение, проработал здесь более 40 лет, из которых 18 – ректором, — сообщил во время заседания Александр Бречалов.

Андрей Брацихин родился в Казахстане. Окончил Северо-Кавказский федеральный университет по специальности «Машины и аппараты пищевых производств». Является членом Совета молодых ученых, прошел стажировку в Польше, аккредитован в качестве эксперта в Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы для государственной аккредитации образовательных программ высшего образования.