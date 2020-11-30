В присвоении пенсий подозреваю начальника отделения почты Удмуртии

Следствие по делу продолжается, Фото: Архив КП

Начальника почтового отделения «Горняк» Можгинского почтамта подозревают в хищении средств. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Удмуртии.

В сообщении говорится, что женщина присваивала себе деньги, предназначавшиеся для выплаты пенсий. Также средства, полученные от жителей как наложенные платежи. Ущерб составил 50,2 тыс. рублей.

Следствие сообщает, что допрошены потерпевшие, свидетели и подозреваемая. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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