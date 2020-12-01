Психологическую помощь теперь оказывают в консультационном Covid-центре Удмуртии

Оказать помощь могут как по номеру, так и по видеосвязи, Фото: freepik.com

Психологическую помощь теперь можно получить в Консультационном центре для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Проконсультироваться со специалистом можно по телефону или видеоосвязи. На данный момент на линии работаю 6 врачей-психологов, готовых оказать необходимую помощь.

Замминистра здравоохранения Мария Галеева отметила, что пациенты с коронавирусом часто сталкиваются с психосоматикой: учащенное сердцебиение, головные боли, приступы паники, тревожность.

— Даже если человек не болеет, но близко к сердцу воспринимает события пандемии, или заболел кто-то из его близких, он нуждается в поддержке квалифицированного психолога, — поясняет Мария Галеева.

Получить психологическую помощь можно по номеру: 8 800 100 24 47

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Министерство здравоохранения Удмуртии примет граждан в День Конституции

Врио ректора Ижевской сельхозакадемии назначен Андрей Брацихин