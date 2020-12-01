Больше полумиллиона жителей Удмуртии поставили прививки от гриппа

За неделю ОРВИ переболели 10 тыс. человек, Фото: Архив КП

Вакцинация от гриппа продолжается. Всего прививку поставили более 600 тыс. жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Среди тех, кто поставил прививку — 220 тыс. детей (100% от плана) и около 2000 беременных (95% от плана). Всего привилось 40% населения республики. Также в Удмуртию поступила вакцина «Совигрипп».

Только за неделю в республике переболели ОРВИ около 10 тыс. человек. Большая часть из них — дети до 14 лет. Несмотря на то, что уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 13%, были закрыты четыре детских сада: два в Игринском и два в Глазовском районах.

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