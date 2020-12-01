Автомобиль водителя без прав перевернулся в Удмуртии

Водителю грозит штраф за отказ от медицинского освидетельствования Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 30 ноября 2020 года, на четвертом км дороги «Киясово - Подгорное» в Удмуртии 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по республике.

Известно, что авария произошла около 15 часов. Также сотрудники выяснили, что у молодого человека нет водительских прав.

Пассажир получил травмы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате происшествия, его 55-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован. Сам водитель отказался от медицинского теста на состояние алкогольного опьянения. Причины аварии устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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