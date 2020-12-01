Задержан подозреваемый «Приволжский душитель», убивавший в Удмуртии

В 2013 году он убил пожилую женщину в Ижевске представившись электриком Фото: Архив КП

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Казани был задержан мужчина, подозреваемый в серийных убийствах пенсионерок. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на источник.

Известно, что убийца орудовал с 2011 года на территории Удмуртии, Марий Эл, Свердловской области и Башкирии. На его счету не менее 32 жертв. Ранее за информацию о нем предлагали один миллион рублей, но затем сумму подняли до трех миллионов.

- Его геномная экспертиза совпала со следами преступника, которого на протяжении восьми лет искали по всей стране, - сообщают в источнике.

Фото: Фоторобот, СУ СКР по Свердловской области

МВД Татарстана и Следственный комитет по Республике Татарстан информацию не комментируют.

Напомним, что «Приволжский душитель» убивал одиноких пенсионерок старше 75 лет. Он представлялся сотрудником ТСЖ или соцзащиты, втирался в доверие, после чего безжалостно расправлялся со старушками. Орудие везде одно - удавка.

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