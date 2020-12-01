Посещать спортивные мероприятия разрешат в Удмуртии

Скоро трибуны Удмуртии будут выглядеть так... Почти
Фото: Архив КП
Сходить на игру «Ижстали» получится уже 10 декабря. Уже в этот четверг снимут ограничения на посещение спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире на личной странице «ВКонтакте».
– С 3 декабря мы разрешаем посещения спортивных мероприятий в закрытых помещениях, – сообщает Александр Бречалов. – Безусловно, с учетом всех санитарных требований. Правила четко прописаны: наличие средств индивидуальной защиты и шахматной рассадки.
Он также упомянул, что уже 10 декабря состоится игра «Ижстали» и ХК «Металлург» из Новокузнецка.
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