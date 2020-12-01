Корпоративам быть: в Удмуртии изменят график работы кафе и ресторанов

Отметить Новый год в компании все-таки получится Фото: pixabay.com

График работы заведений общепита снова изменится. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в соцсетях.

– С 11 декабря мы увеличим время работы общественного питания. Детали вы увидите в постановлении, – рассказал Александр Бречалов.

Глава Удмуртии также отметил, что с предпринимателями и операторами общественного питания уже поговорили. На территории кафе и ресторанов также должны будут соблюдаться требования Роспотребнадзора.

Напомним, что с 9 октября заведения общепита должны были работать с 7:00 до 23:00.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Посещать спортивные мероприятия разрешат в Удмуртии

Задержан подозреваемый «Приволжский душитель», убивавший в Удмуртии