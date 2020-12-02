Новые компьютерные томографы и здание для ижевской травматологии: о чем еще рассказал глава Удмуртии в прямом эфире
Фото: Архив КП
Скоро в Удмуртии появятся еще пять компьютерных томографов. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на личной странице «ВКонтакте».
– До конца декабря компьютерный томограф установят в Городской клинической больнице №9. В начале 21-го года мы планируем еще четыре КТ-аппарата установить в ГКБ №3, ГКБ №7, Можгинской и Воткинской районных больницах, – сообщил Александр Бречалов.
Он также напомнил, что сейчас в поликлиниках республики работает 9 компьютерных томографов.
Также Александр Бречалов упомянул о городской травматологии в Ижевске:
– Вопросы о городской травматологии на Краева мне поступили уже не в первый раз. Ремонтировать здание нет смысла, оно очень ветхое. Я дал поручение найти другое помещение для размещения травматологии.
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