Новые компьютерные томографы и здание для ижевской травматологии: о чем еще рассказал глава Удмуртии в прямом эфире Фото: Архив КП

Скоро в Удмуртии появятся еще пять компьютерных томографов. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на личной странице «ВКонтакте».

– До конца декабря компьютерный томограф установят в Городской клинической больнице №9. В начале 21-го года мы планируем еще четыре КТ-аппарата установить в ГКБ №3, ГКБ №7, Можгинской и Воткинской районных больницах, – сообщил Александр Бречалов.

Он также напомнил, что сейчас в поликлиниках республики работает 9 компьютерных томографов.

Также Александр Бречалов упомянул о городской травматологии в Ижевске:

– Вопросы о городской травматологии на Краева мне поступили уже не в первый раз. Ремонтировать здание нет смысла, оно очень ветхое. Я дал поручение найти другое помещение для размещения травматологии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Корпоративам быть: в Удмуртии изменят график работы кафе и ресторанов

Посещать спортивные мероприятия разрешат в Удмуртии