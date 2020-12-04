Школа-интернат в Ижевске запустила новый инклюзивный проект

Детям и подросткам проведут мастер классы и встречи с представителями разных народов, Фото: udmedu.ru

1 декабря прошла первая встреча в рамках реализации нового инклюзивного проекта «Многоликая Удмуртия», который стартовал в ижевском школе-интернате № 15. Деньги на организацию выиграли в грантовом конкурсе Росмолодежи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Удмуртии.

Новый проект нацелен на развитие у детей и подростков патриотического воспитания. Участие примут более 150 детей, у которых инвалидность по зрению, слуху, ментальные расстройства и нарушения опорно-двигательного аппарата. В помощь придут 50 волонтеров. За год планируют провести около 50 различных мероприятий: от мастер-классов до встреч с представителями народов.

Опытом здесь делятся не только коллективы республики, но и сами дети обучают гостей. На первой встрече, которая прошла 1 декабря, выступили фольклорный ансамбль «Коло» Удмуртского республиканского колледжа культуры и музыкальный коллектив «Фавориты луны». А дети в свою очередь показали гостям, как исполняются жестовые песни.

В октябре 2021 года состоится финальное театральное представление, которое пройдет в Удмуртской государственной филармонии.

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