Две площадки для выгула собак построили в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В этом году в Ижевске построили две площадки для выгула собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первая площадка стоимостью более 546 тыс. руб. появилась осенью в парке «Тишино». На территории в 250 кв. м подрядчик установил ограждение, опоры освещения, обустроил подход из брусчатки. Покрытие самой площадки выполнено из гравийного отсева и древесных опилок. Для дрессировки собак здесь появились балансир, горки, барьеры и другое оборудование. Для удобства их хозяев — скамейки и урны. Площадка уже открыта для собаководов и их питомцев.

Также завершили строительство второй площадки для выгула собак рядом с домом № 41 на Заречном шоссе в Ленинском районе. На площади в 470 кв. м установили ограждение, скамейки и контейнер для сбора мусора, необходимое оборудование для дрессуры четвероногих. В ближайшее время объект пройдет приемку и будет доступен для эксплуатации. Стоимость площадки составила более 653 тыс. руб.

Следить за состоянием новых объектов будут районные администрации. Напомним, на основании обращений жителей муниципалитетом определены еще 10 участков, где могут быть благоустроены подобные площадки. Строительство мест для выгула домашних питомцев продолжится в следующем году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии подтвердили 187 случаев заражения коронавирусом за сутки

Дышал токсичными парами из пакета: шестиклассник погиб в Ижевске