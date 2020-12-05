Два бесплатных катка откроют в Ижевске 12 декабря Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ижевске готовят к открытию, которое состоится 12 декабря, два бесплатных катка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Впервые бесплатный каток будет работать в Березовой роще. Пространство для катания будет выполнено в форме змейки - такой формат позволит обыграть ландшафтные неровности и станет более интересным для передвижения на коньках. А посередине катка, между дорожек, уже устанавливают новогоднюю ель. Сейчас каток заливается.

Традиционно в парке Кирова будет работать бесплатный каток под гирляндами в виде «звездного неба». Но в этом году он впервые будет в новой форме - круговой. Каток сконструирован по новому типу. Ледовые дорожки шириной 6 м поделят аллеи парка на две части. В этом году установлены бортики на протяжении всего катка.

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