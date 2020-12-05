Сквер «Заречный» благоустроят в Ленинском районе Ижевска в 2021 году Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ленинском районе Ижевска в 2021 году благоустроят сквер «Заречный» по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как сообщает пресс-служба администрации города, по итогам рейтингового голосования по отбору общественных пространств эта территория заняла 7 место, набрав 26 597 голосов горожан.

Так, в сквере на участке в 1,64 га обустроят входные зоны, транзитные и беговые дорожки, будет проведено зонирование территории - для организации массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительных, тихого отдыха и размещения детских игровых площадок.

Для обустройства пешеходных дорожек и зоны массовых мероприятий специалисты используют тротуарную плитку трех цветов, бордюры занизят для удобства передвижения маломобильных групп населения. В новом общественном пространстве обустроят сцену для проведения праздников, установят детскую и спортивные площадки, 57 фонарей освещения, 30 скамеек и столько же урн. Кроме того, запланирована посадка яблонь и декоративных кустарников.

Подрядчик первой очереди благоустройства станет ООО «Кровельные системы». На вторую очередь реконструкции территории проводятся торги. Стоимость работ составит около 20 млн руб.

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