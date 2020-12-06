Погода в Ижевске на 6 декабря: облачно днем и морозно ночью

Погулять или остаться дома? Поможет решить прогноз погоды, Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре 6 декабря, воскресенье. Проведите этот день как выходной вашей мечты! А пока мы расскажем о том, что ожидать на улице сегодня.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, температура днем опустится до -10...-12 °С. Также обещают переменную облачность и преимущественно без осадков. Юго-Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

Ночью термометр будет указывать температуру -19...-21 °С и также переменная облачность.

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