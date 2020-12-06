Обмен опытом и инновации: в Ижевске открылось новое пространство для работы

Ученых и бизнесменов Удмуртии смогут объединиться благодаря новому пространству, Фото: vk.com/udmurt_gov

Новое пространство для совместно работы открыли в Ижевске. Оно находится в библиотеке УдГУ студенты смогут обмениваться идеями и создавать коллаборационные проекты вместе с другими вузами. Об этом в социальных сетях сообщает официальное сообщество Удмуртии.

Проект «Точка кипения» позволит создавать авторские проекты, обмениваться образовательными программами, объединить ведущих ученых, бизнесменов, общественные организации и научные сообщества.

— В данном случае создание научных, прогрессивных сообществ и их лидеров. Уверен, это место станет точкой притяжения научного сообщества, бизнеса и самых инициативных граждан в республике, — комментирует глава региона Александр Бречалов.