Сборная Удмуртии по биатлону победила на 2 этапе Кубка России

rusbiatlon.ru

В воскресение, 6 декабря, в Тюменской области эстафетными гонками завершился второй этап Кубка России по биатлону 2020/2021. Об этом сообщается нас сайте rusbiatlon.ru

В мужской эстафете победу одержали спортсмены из Удмуртии: Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов и Виктор Плицев. Серебро завоевала команда ЯНАО: Рустам Каюмов, Алексей Чулев, Дмитрий Абашев и Александр Попов. Бронзовыми призерами стали биатлонисты сборной Уральского федерального округа: Антон Овсянников, Алексей Шевченко, Максим Сергеев и Андрей Павлов.

Поздравляем наших чемпионов!

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