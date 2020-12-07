В Удмуртии появится еще один мужской монастырь

izhevsk.mk.ru

В селе Сада Ярского района предприниматели из Глазова восстанавливают храм. Как пишет izhevsk.mk.ru, Глазовской епархией решено открыть здесь мужской монастырь. Отец Георгий, которому Глазовская епархия доверила восстановление храма и создание монастыря, смог объединить и повести за собой людей бизнеса.

О точных сроках открытия монастыря не говорится. Сумма добровольных вложений в восстановление храма уже приближается к полумиллиону рублей. Сейчас в планах восстановителей Вознесенской церкви – ремонт крыши.

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