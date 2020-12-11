Школьников Ижевска будут обеспечивать бесплатным горячим питанием в 2021 году

Для детей с хроническими заболеваниями будет составлено отдельное меню Фото: Архив «КП» в Ижевске

Система бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов будет продлена в школах Ижевска. Об этом сообщила министр образования и науки УР Светлана Болотникова на своей личной странице в соцсети.

Известно, что в зависимости от смены обучения дети будут получать бесплатные завтраки или обеды, но только при очной форме обучения и не во время каникул.

Светлана Болотникова вместе с коллегами ответила на все вопросы журналистов Фото: Личный архив героя публикации

— Универсального меню для школ нет. Меню составляют организаторы питания согласно всем правилам и нормам, утверждают руководителем школы и согласуют в территориальном отделе Роспотребнадзора. На сайтах школ размещено как примерное цикличное меню, разработанное на 10 или 12 дней, так и ежедневное, — отметила министр.

Также особое внимание будет уделено детям с хроническими заболеваниями. Для них составят отдельное меню.

По всем вопросам питания можно обратиться на горячую линию по номеру телефона: 8-982-839-23-62.

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