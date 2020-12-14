Житель Удмуртии поднял в сумме 765 кг и стал лучшим пауэрлифтером на чемпионате Приволжского округа

Фото: сообщество администрации Воткинска "ВКонтакте"

Житель Удмуртии Антон Нельзин занял первое место на чемпионате Приволжского федерального округа по пауэрлифтингу. Об этом сообщила пресс-служба администрации Воткинска.

Антон Нельзин не только занял первое место в своей весовой категории, но и стал абсолютным чемпионом. Он присел с дополнительной нагрузкой в 265 кг, отжался лежа с 195 и выполнил становую тягу с 305 кг.

В сумме он собрал 765 кг.

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