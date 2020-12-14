Ещё 206 новых заболевших коронавирусом в Удмуртии

К сожалению, есть летальные случаи, Фото: freepik.com

Сегодня, 14 декабря, в Удмуртии зафиксировали ещё 206 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

143 пациента выздоровели и их выписали. К сожалению, скончалась одна женщина 93 лет.

По заболеваемости коронавирусом лидирует Ижевск. На сегодня здесь зарегистрировали 130 новых случаев.

На сегодняшний день, к 14 декабря, было зарегистрировано 16 242 лабораторно-подтвержденных случая. Только за последние сутки лаборатории провели 3 399 тестов.

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