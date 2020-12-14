Житель Удмуртии наехал на девочку-подростка и скрылся с места происшествия

Водитель наехал на 15-летнюю девочку и скрылся Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Водитель в селе Вавож наехал на 15-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Подросток получила травмы. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

ДТП произошло 11 декабря около 13:30 в селе Вавож. 50-летний мужчина без водительских прав наехал на 15-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части во встречном направлении. Пострадавшая получила травмы, а водитель скрылся с места аварии.

Составлены протоколы об административном правонарушении. Мужчине грозит арест до 15 суток и штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

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