Слесаря из Ижевска подозревают в краже на сумму более 400 тыс. рублей

Мужчину подозревают в краже с завода, на котором он работал, Фото: freepik.com

Слесаря одного из заводов Ижевска подозревают в краже комплектующего оборудования с предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Сообщение в управление МВД поступило от одного из сотрудников предприятия, что с их завода были украдены комплектующие изделия на общую сумму 413 тыс. рублей.\

В ходе следствия удалось установить причастного к краже. Им оказался 27-летний слесарь завода. Сейчас мужчина задержан. Также в ходе обыска в его квартире обнаружили часть похищенного.

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

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