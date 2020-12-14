Студента Ижевского техникума наградили медалью «За содействие»

17-летнего студента Ижевского индустриального техникума наградили медалью, Фото: vk.com/id437063173

17-летнего студента Ижевского индустриального техникума наградили медалью «За содействие». Об этом сообщила на своей странице в социальных сетях Министр образования Светлана Болотникова.

Данил Бронников не раз помогал людям в экстренных ситуациях. Этим летом он стал свидетелем преступления, но не прошел мимо, а обезоружил преступника и помог потерпевшему. Также молодой человек помог пожилым людям выбраться из горящего дома, вовремя заметив пожар.

— Отважного молодого человека наградили медалью «За содействие». Торжественная церемония с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным прошла в режиме видео-конференц-связи, — пишет Министр.

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