Подозреваемого в 30 кражах задержали в Удмуртии

Подозреваемого в 30 кражах из садовых домов и с предприятий задержали Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Подозреваемого в 30 кражах из садовых домов и с предприятий задержали в Сарапульском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

С сентября этого года в отдел полиции поступило 30 заявлений о кражах из садовых домов. Выбирая окна, злоумышленник забирался в помещения и забирал одежду, проводку и электроинструменты.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в данных преступлениях 39-летнего жителя Сарапула без работы, который уже был судим ранее. В ходе следствия по месту жительства подозреваемого нашли часть похищенного, а также выявили места сбыта.

— В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению 27 краж из садовых домов, а также из трех помещений предприятий, расположенных на территории Сарапульского района, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас мужчина находится в изоляторе. За подобные преступления предусмотрено лишение свободы до 6 лет.

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