Две девочки пострадали из-за аварии в Удмуртии

В аварии пострадали годовалая и семилетняя девочки Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

Женщина-водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате травмы получили две её пассажиры-девочки и сама водитель. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла 12 декабря около 10:45 на дороге «Ижевск - Ува». 36-летняя женщина хотела совершить обгон, но в результате не справилась с управлением и съехала в кювет. Машину опрокинуло. Помимо водителя, травмы получили и две её пассажирки - годовалая и семилетняя девочки. Во время происшествия они находились в удерживающих креслах. Благодаря этому девочки пострадали незначительно.

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