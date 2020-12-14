Вакцинация от коронавируса началась для медработников Удмуртии

Всего в Удмуртию поступило 1 300 доз вакцины, Фото: vk.com/covid19udm

Сегодня в Удмуртии началась вакцинация от коронавируса для медработников. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Первые прививки поставили 25 сотрудникам Республиканской клинической инфекционной больницы. Для этого была использована вакцина «Спутник V». До конца месяца вакцинацию пройдут более тысячи медицинских работников региона.

В Удмуртию поступило 1 300 доз вакцины обоих компонентов.

— Постепенно иммунизация будет расширяться — от Ижевска расходиться по территории с постепенным охватом всех сотрудников медицинских организаций всех муниципальных образований, — приводятся в сообщении слова главного внештатного специалиста минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елены Корякиной.

У вакцины есть противопоказания. Поставить прививки могут только лица, достигшие совершеннолетия и не старше 60 лет, не беременные, без аллергических реакций на компоненты. Также если вы переболели коронавирусом, прививку необходимо поставить лишь спустя 3 месяца.