Изменился адрес стоматологической «неотложки» в Ижевске

Ранее прием проводился в соседнем здании, Фото: архив КП

Адрес стоматологической «неотложки» в Ижевске изменился. Жителям теперь необходимо обращаться по адресу ул. Коммунаров, д. 231. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Удмуртии.

Неотложную стоматологическую помощь здесь будут оказывать в ночное время взрослому населению города. Данные изменения вступают в силу с 14 декабря.

Жители столицы могут обратиться к врачу в будние дни и субботу с 21:00 до 06:00. В выходные и праздничные дни – с 09:00 до 06:00 следующего дня.

Ранее прием пациентов в ночное время суток проходил в соседнем здании.

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