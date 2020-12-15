Строительство десткого сада на улице Берша завершилось в Ижевске

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Завершилось строительство детского сада на улице Берша в Ижевске. Об этом в своих соц.сетях пишет глава республики, Александр Бречалов.

В здании оборудованы два лифта и подъемник, созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь оборудованы современные музыкальный и спортивный залы.

- Атмосфера рассчитана на развитие ребёнка: сенсорная комната, логические мозаики, возможность рисовать на стенах. Яркий трехэтажный садик готовится принять 220 малышей – пишет глава Удмуртии.