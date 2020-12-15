Ижевский камерный хор стал лауреатом двух международных конкурсов

vk.com/olegbekmemetev

Ижевский камерный хор им. П.И. Чайковского стал лауреатом двух международных хоровых конкурсов. С мировым признанием в своих соцсетях их поздравил глава города Олег Бекмеметьев.

Хоп принял участие в конкурсе концертных программ «Предчувствие Рождества Христова» и конкурса Богородичных песнопений «Заступнице усердная». Также хор взял специальный приз за лучшее исполнение духовной музыки современного русского автора - произведения местного композитора Льва Накарякова.

Камерный хор достойно представил Ижевск и Удмуртию среди 48 коллективов из России и других государств.

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