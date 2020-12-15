В Ижевске начали работу елочные базары

елочные базары открылись в Ижевске Фото: pixabay.com

Елочные базары начали свою работу в Ижевске, а с 21 декабря они откроются и в других городах республики. об этом в своих соцсетях сообщает председатель правительства Ярослав Семенов.

Но не только елочные базары начнут свою работу, после новогодних праздников в Ижевске стартует экологическая акция «Ёлки в дело». В парке Космонавтов будет работать временная площадка для сбора праздничных деревьев. С 11 и по 25 января все желающие смогут принеси туда свою ель или сосну, где ее измельчат.

- Эту щепу впоследствии используют для благоустройства парка, - говорит Ярослав Семенов.